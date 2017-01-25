«Роскосмос» проверяет двигатели ракет-носителей «Протон-М»

Испытания двигателя второй ступени ракеты-носителя «Протон-М» выявили применение припоя, не соответствующего конструкторской документации, сообщает «Роскосмос».

Как говорится в сообщении ведомства, поступившем в «Интерфакс», в декабре 2016 г. были проведены очередные испытания двигателя второй ступени ракеты-носителя «Протон-М».

«По итогам испытаний к функционированию двигателя замечаний нет. Однако детальный анализ выявил применение в производстве припоя, не соответствующего конструкторской документации. Вместо штатного был применен другой, более дорогостоящий припой с содержанием драгметалла», - говорится в сообщении.

Так как выявлено несоответствие изделия конструкторской документации, то было принято решение о проверке двигателей. В настоящее время специалисты Госкорпорации, Воронежского механического завода и НПО «Энергомаш» занимаются определением количества двигателей, в которых так же использован данный припой.

«По итогам проверки и в случае выявления несоответствия будет принято решение о замене двигателей. Говорить о количестве двигателей, которые могут попасть под отзыв, преждевременно», - говорится в сообщении.