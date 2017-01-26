Росгвардия подтвердила массированную кибератаку на свой сайт

Сайт Росгвардии подвергается массированной распределенной атаке DDos, сообщил в четверг временный пресс-центр ведомства. «В настоящее время проводятся контрмероприятия по отражению DDos-атаки и выходу сайта на рабочее функционирование», – заявил начальник Главного управления связи Росгвардии генерал-майор Алексей Беляков.

Агентство ТАСС сообщило, что перебои в работе сайта Росгвардии (http://rosgvard.ru/) начались в среду 25 января около 17 часов. По состоянию на 12.40 мск сайт работал.