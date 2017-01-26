В Роскомнадзоре не увидели движения рунета по китайскому пути

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский в эфире радиостанции Медиаметрикс заявил, что Россия не пошла по китайскому пути развития интернета и «выдерживает свое русло».

«На мой взгляд, Россия пошла немножко по другому пути, все-таки не по китайскому. И мы, в общем-то, достаточно уверенно выдерживаем некое свое русло», - сказал он.

«Мы живем в том законодательном регулировании, которое принято только в нашей стране. Оно во многом уникально, как и наша страна», - добавил Ампелонский.

По его мнению, если советник президента придерживается другого мнения, он может свои личные инициативы лоббировать.