Медведев учредил фонд для продвижения российского софта за рубежом

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о создании Российского фонда информационных технологий. Постановление от 24 января 27 января опубликовано на сайте кабмина. Оно было подготовлено Министерством коммуникаций и связи во исполнение плана действий правительства, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития России в 2016 г.

Фонд будет обеспечивать содействие продвижению российского программного обеспечения на внутреннем и зарубежных рынках, а также взаимодействие с крупными потенциальными заказчиками для уточнения требований к характеристикам разрабатываемого программного обеспечения, организации его тестирования и «пилотного» внедрения, говорится в пресс-релизе на сайте правительства. Он создается для поддержки разработки и продвижения российского программного обеспечения, поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности и развития инновационной инфраструктуры в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Принятие постановления не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета сверх тех, которые предусмотрены в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий год и плановый период, отмечает пресс-служба кабмина.

Минкомсвязи предложило создать Фонд в начале 2016 г., его структура менялась несколько раз, напоминает «Интерфакс». В декабре стало известно, что правительство отклонило выделение денег в Фонд. Сейчас в кабинете министров сообщили, что принятие постановления не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.