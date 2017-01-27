Toshiba продаст часть ключевого подразделения на фоне крупного списания

Совет директоров японской компании Toshiba Corp. в пятницу, 27 января, одобрил планы о выделении в отдельную компанию ее ключевого подразделения чипов памяти, а также о привлечении в нее внешних инвестиций на фоне грядущего многомиллиардного списания после покупки активов атомных станций в США.

Подобная радикальная мера станет одним из многих трудных решений для Toshiba, которая хочет остаться на плаву после списаний из-за перерасхода средств в энергетических проектах в США. Японские СМИ оценили потери компании в 680 млрд иен ($6 млрд).

Toshiba намерена продать порядка 20% подразделения чипов памяти за 200 млрд иен. Среди потенциальных покупателей - частные инвесткомпании, а также бизнес-партнер Toshiba Western Digital Corp. и государственный Development Bank of Japan (DBJ), сообщили источники.

Toshiba оценивает общую стоимость подразделения чипов памяти в 1-1,5 трлн иен ($9-13 млрд), сказал Reuters источник, напрямую знакомый с ситуацией.

За год, завершившийся в марте, его продажи составили 845,6 млрд иен, а операционная прибыль - 110 млрд иен.