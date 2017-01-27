Годовая прибыль материнской компании Google выросла на 19%

Чистая прибыл за 2016 г. холдинга Alphabet, которому принадлежит Google, составила $19,478 млрд, это на 19,1% больше, чем годом ранее, сообщает «Прайм». Разводненная прибыль на акции классов A и B составила $27,85 против $22,84 годом ранее. Показатель для акций класса C составил $27,85 против $24,34 на акцию годом ранее. Годовая выручка компании выросла на 20,4% до $90,272 млрд.

В IV квартале чистая прибыль Alphabet увеличилась в годовом измерении на 8,3% до $5,333 млрд. Разводненная прибыль на акции классов A, B и С составила $7,56 против $7,06 доллара годом ранее. Квартальная выручка показала рост на 22,2% до $26,064 млрд.

Финансовый директор Alphabet Рут Порат объясняет хорошие показатели успешной работой мобильного поиска и YouTube.