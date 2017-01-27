Google, Apple и Microsoft встали на налоговый учет для уплаты НДС с продажи электронных услуг

Федеральная налоговая служба (ФНС) поставила на учет Google, Apple, Microsoft, Samsung Electronics, футбольный клуб Chelsea, Netflix и еще 12 компаний для уплаты НДС с интернет-продажи иностранными компаниями россиянам электронных услуг и электронной продукции (так называемый «налог на Google»). Как передает «Интерфакс», это премьер-министру Дмитрию Медведеву доложил руководитель ФНС Михаил Мишустин. Закон о «налоге на Google» вступил в силу с 1 января.

Заявки о постановке на учет пока подали 39 компаний, в том числе Wargaming, Paddle.com Market Limited, Nintendo, Paddle Payments Limited, Innova Co S.a r.l., KNIGOLUB LTD, Ten Square Games Sp. z o.o., Valve Corporation, Аvangate BV, Digital River Ireland Limited, Digital River GmbH, DR MyCommerce Ireland Limited. На следующей неделе ФНС ждет заявку от компаний группы Amazon. На 13 января на учет уже были поставлены 13 компаний. Регистрация продлится до 31 января.

«Речь идет о том, чтобы теперь со всех электронных услуг, которые будут оказаны россиянам (соответственно, на нашей территории), эти компании платили налог на добавленную стоимость. Это зеркально отображает то, что делается в мире, в частности модельная конвенция ОЭСР предполагает такое», - прокомментировал ситуацию Мишустин.

На сайте ФНС создан онлайн-сервис «НДС - офис интернет-компаний», с помощью которого проводится НДС-регистрация. Заявление можно подать на русском или на английском языке. Дальнейшее взаимодействие иностранных компаний с налоговыми органами будет проходить в электронной форме через «Личный кабинет» на сайте службы. По словам Мишустина, при администрировании этого налога применяется принцип самоначисления. «Мы сделали это в виде электронного сервиса. Можно в онлайне проверить, оттестировать, нужно ли вашей компании подавать соответствующее заявление и специальную декларацию для уплаты налога на добавленную стоимость электронных услуг, если вы их оказываете. Это реализовано на английском языке. В данный момент все это достаточно гладко проходит, и важно, что деятельность крупных компаний, которые никогда не платили налог на добавленную стоимость на территории России, приводится в соответствие с законодательством РФ», - сказал чиновник.

НДС по ставке 18% взимается с операций в интернете по продаже иностранными компаниями россиянам электронных услуг, игр, музыкальных произведений, книг и видеопродукции. К услугам, облагаемым НДС, относится предоставление через интернет прав на использование программ для компьютеров, в том числе компьютерных игр и баз данных, оказание рекламных услуг в интернете, услуг по размещению предложений о приобретении товаров и услуг, по поддержке электронных ресурсов, предоставлению доменных имен и услуг хостинга, предоставление прав на использование электронных книг, музыкальных произведений, графических изображений и видео.

Закон об уплате НДС при продаже электронных услуг (так называемый закон о «налоге на Google») Госдума приняла летом прошлого года. Авторы этого закона – депутаты Андрей Луговой и Владимир Парахин: они сочли несправедливым, что российские компании платят НДС при продаже электронных услуг, а иностранные вроде Google и Apple – нет, это ставит иностранные компании в более выгодное положение.

Первым уведомлять пользователей о необходимости платить НДС начал Google – это произошло еще в конце прошлого года. А в январе пользователи Apple начали получать квитанции об оплате услуг, в которых указан НДС.