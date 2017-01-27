Дума вводит сроки до 10 лет за создание программ для кибератак на Россию

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении пакет правительственных законопроектов о безопасности критической информационной инфраструктуры России (КИИ). Речь идет о поправках в Уголовный кодекс. Одна из поправок предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы за создание программ, атакующих КИИ.

К критической информационной инфраструктуре предлагается приравнять информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети госорганов, автоматизированные системы управления технологическими процессами в оборонной промышленности, в области здравоохранения, транспорта, связи, кредитно-финансовой сфере, энергетике, топливной, атомной, ракетно-космической, металлургической, химической, горнодобывающей промышленности.

Помимо этого один из законопроектов предусматривает введение санкции за «создание и (или) распространение компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для неправомерного воздействия на КИИ РФ, включая уничтожение, блокирование, модификацию, копирование… или нейтрализацию средств защиты указанной информации». За данное преступление будут штрафовать на сумму от 500 000 до 1 млн руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

Если в результате действий хакера возникли тяжкие последствия или угроза их наступления, то деяние будет караться лишением свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.