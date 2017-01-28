Рогозин: Три «Протона» разберут для замены двигателей

Пуски ракет-носителей «Протон-М» возобновятся через несколько месяцев, причем придется разобрать три уже готовых ракеты, сообщил сегодня вице-премьер, куратор ВПК Дмитрий Рогозин в своем Twitter.

«Поручил лидеру космического двигателестроения НПО Энергомаш немедленно навести порядок на Воронежском механическом заводе, допустившем брак. Все виновные в подмене технологии и документации будут жестко наказаны. Три «Протона-М» будут разобраны. Двигатели 2 и 3 ступеней заменены. Пуски «Протона-М» будут возобновлены через 3,5 месяца», - написал Рогозин.

В субботу Рогозин и руководитель Роскосмоса Игорь Комаров провели на «Воронежском механическом заводе» (ВМЗ) рабочее совещание с руководством предприятий, посвященное качеству и надежности ракетных двигателей производства ВМЗ. По итогам Роскосмос сообщил, что ракетные двигатели, произведенные ВМЗ, вновь подвергнутся проверке на предмет технологических отклонений. График пусков ракет-носителей «Протон-М» будет скоординирован с графиком возможной доработки двигателей.

В среду «Коммерсант» сообщил, что Роскосмос отзовет на ВМЗ все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М». В ходе расследования стало известно, что при сборке изделия использовались «неликвидные компоненты». «В частности, вместо материалов с содержанием драгметаллов, которые должны применяться на этом типе двигателей, использовались менее жаростойкие, которые используются в других типах двигателей, выпускаемых на ВМЗ. Замена материалов осталась незамеченной представителями многочисленных структур, отвечающих за контроль качества. "По документам, которые подписывали проверяющие, двигатели в полном порядке", - цитирует газета источник.

Гендиректор ВМЗ Иван Коптев подал в отставку после разбора инцидента с разрушением двигателя РД-0110 1 декабря 2016 г., что привело к потере грузового корабля «Прогресс МС-04». Все третьи ступени ракет были отозваны с «Байконура» на завод. Врио гендиректора ВМЗ стал бывший замдиректора по производству Алексей Уваров.