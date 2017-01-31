Эксперты при правительстве предлагают ввести в России всеобщий безлимитный доступ в интернет

В рамках развития цифровой инфраструктуры в России необходимо обеспечить всеобщий и безлимитный доступ в интернет, говорится в предложениях программы «Цифровая экономика». Как сообщает «Прайм», их подготовил экспертный совет при правительстве, эти предложения направлены в открытое правительство и Минкомсвязи.

Ранее руководитель «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн») Шелль Мортен Йонсен говорил, что сотовые операторы постепенно откажутся от безлимитных тарифов на интернет и это дисциплинирует абонентов, потребляющих большие объемы трафика, в условиях высокой загруженности сетей, напоминает агентство. По словам Йонсена, сети 3G операторов уже перегружены, а сети 4G загружаются очень быстро. Он не уточнял, когда компания сама откажется от безлимитного интернета. Первым от безлимитных тарифов отказался оператор «Скартел» (бренд Yota) – пионер безлимитного интернета. Новая линейка тарифов оператора не предусматривает безлимитного доступа.

Среди приоритетных направлений цифровизации экономики эксперты совета при правительстве также предлагают выделение работы с большими объемами данных (big data), обеспечение защиты информации, создание сервисов на основе искусственного интеллекта, а также идентификацию пользователей и технических устройств.

Одним из структурных элементов программы должно стать формирование системы «Электронное правительство». Этот проект разрабатывается в Минкомсвязи, свои рекомендации по доработке документа ранее высказывал экспертный совет. «Предполагается, что в основу электронного правительства лягут принципы клиентоориентированности, формирования комплексной цифровой среды жизнедеятельности граждан и организаций, обеспечения постоянного роста качества электронных государственных и муниципальных услуг, снижения издержек органов власти и оптимизации их взаимодействия», – отмечается в сообщении Открытого правительства, которое цитирует «Прайм».

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