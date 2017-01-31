«В контакте» требует запретить сбор данных о пользователях для банков – «Коммерсантъ»

Соцсеть «В контакте» подала в Арбитражный суд Москвы иск к компании «Дабл» (работает под брендом Double Data) и Национальному бюро кредитных историй (НБКИ), требуя обязать их прекратить использовать открытые данные пользователей для продажи своих услуг, сообщает «Коммерсантъ». За нарушение прав социальная сеть требует взыскать с Double Data и НБКИ символическую компенсацию – по рублю.

Согласно иску НБКИ предлагает кредитным организациям сервисы на основе технологий, разработанных Double Data: они позволяют оценить кредитоспособность заемщиков по данным из «В контакте». Как утверждает истец, Double Data извлекает из базы данных социальной сети, где около 407 млн профилей, фамилии, имена, сведения о месте работы и учебы, анкеты друзей, информацию о месте рождения и регионе проживания, фото, а также сведения о частоте посещений страницы и типе устройства. При этом ни сеть «В контакте», ни ее пользователи не давали разрешения на извлечение таких материалов и их коммерческое использование.