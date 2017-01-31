Банк «Глобэкс» и медиахолдинг «Эксперт» обсуждают мировое соглашение

Банк «Глобэкс» и АО «Группа "Эксперт"» обсуждают возможность мирового соглашения в рамках иска банка к медиахолдингу на сумму более 88,6 млн руб., рассказал на предварительных слушаниях представитель банка. Представитель «Эксперта» подтвердила обсуждения. По словам представителя банка, стороны пока обсуждают условия соглашения.

Банк подал иск в московский арбитражный суд в декабре прошлого года и потребовал возместить средства по кредиту.

ВЭБ – крупный кредитор и акционер медиахолдинга «Эксперт». В октябре ВЭБ сообщал, что обсуждает вопрос о выделении очередного кредита «Эксперту» и что рассмотрение этого вопроса «находится в финальной стадии». По данным «СПАРК-Интерфакса», всего к холдингу подано исков более чем на 500 млн руб.

ВЭБ владеет 31,2% акций ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт», еще 29,3% контролируют структуры «Базового элемента» Олега Дерипаски. У генерального директора холдинга Валерия Фадеева, шеф-редактора холдинга Татьяны Гуровой и научного редактора журнала «Эксперт» Александра Привалова – по 12,9%, у гендиректора «Эксперт РА» Дмитрия Гришанкова – около 0,7%.

В августе 2014 г. банк согласился увеличить «Эксперту» открытую на восемь лет кредитную линию со 100 млн до 550 млн руб.

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