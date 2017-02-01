Гуцериевы инвестируют средства в создателя спутников для космической съемки Земли

Инвестиционный фонд Larnabel Enterprises, основанный братьями Гуцериевыми, и компания VP Capital Виктора Прокопени направят инвестиции в компанию Astro Digital, которая занимается запуском спутников для космической съемки Земли. Это ТАСС сообщили в пресс-службе «Русснефти», председателем совета директоров которой является Михаил Гуцериев. Сумма инвестиций не названа.

«Компании в различных областях нуждаются в информации для принятия решений, - прокомментировал ситуацию Прокопеня. Его слова цитирует пресс-служба. - Используя данные Astro Digital и алгоритмы, основанные на искусственном интеллекте, специалисты и организации получат эффективный инструмент для управления природными, городскими и промышленными территориями». Инвесторы рады помочь Astro Digital «для дальнейшего развития и усиления позиций этой компании на рынке».

Финансирование позволит компании вывести на околоземную орбиту девять спутников, в результате чего расширится зона покрытия и увеличится частота мультиспектральной космической съемки, объясняют инвесторы.

В пресс-службе подчеркнули, что полученная со спутников информация может быть использована для сельскохозяйственной, градостроительной отраслей, а также для предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Инвестиционный фонд Larnabel Enterprises основан семьей Гуцериевых. Сфера инвестиционных интересов - технологический сектор.