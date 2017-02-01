Google пожаловалась в суд на россиянина за букву «G»

Компания Google пожаловалась в арбитражный суд на россиянина Виталия Попова, владеющего доменом ɢoogle.com, сообщает портал Vice Motherboard.

В компании считают, что россиянин рассылает спам с адреса, который отличается от домена поисковика Google одним символом: россиянин взял Unicode-символ 0262 — «ɢ» вместо буквы «G». По словам представителей компании, Попов собирает персональные данные пользователей и распространяет вредоносные программы.

Виталий Попов заявил, что обвинения Google ложные и он не намерен расставаться с доменом. «Нет ни единого факта, указывающего на то, что я рассылаю рекламные сообщения, которые идентифицируются как спам в соответствии с позицией официальных лиц в США. Ни единого доказательства», — отметил россиянин.