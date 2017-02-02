Facebook проиграл ZeniMax иск на $500 млн об использовании Oculus краденых технологий

Принадлежащий Facebook производитель шлемов виртуальной реальности Oculus признан виновным в использовании краденных технологий, сообщает Bloomberg. Такое решение вынесла коллегия присяжных штата Даллас, присудив виновнику выплатить $500 млн в адрес истца – разработчика компьютерных игр ZeniMax. В Oculus намерены обжаловать это решение.

Не вступившее в силу решение суда предписывает Oculus выплатить $200 млн за нарушение соглашения о неразглашении и $ 50 млн за нарушение авторских прав. Также один из основателей компании Лаки Палмер выплатит $50 млн, а экс-гендиректор Брендан Ирибе - $ 150 млн.

Иск был подан в 2014 г. еще до того как Facebook приобрел Oculus за $2 млрд. Владелец Facebook Марк Цукерберг уверен, что обвинения ZeniMax ложные.