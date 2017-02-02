ФАС оштрафовала МТС на 100 000 рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала МТС на 100 000 руб. за рекламу с недостоверной информацией. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Как установили сотрудники антимонопольного органа, комплект оборудования для просмотра "Спутникового ТВ МТС" предоставлялся за плату, что противоречило условиям акции, сообщаемым в рекламе», - пришли к выводу в ФАС.

Реклама МТС вводила потребителей в заблуждение и нарушала п. 4 ч. 3 ст. 5 закона о рекламе.

Административное дело по факту нарушения было возбуждено в конце декабря 2016 г.