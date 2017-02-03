«Роскосмос» назвал сроки коммерческого запуска «Протона-М»

Коммерческий пуск «Протона-М» состоится в начале апреля, он не затронет госзаказ, заявил телеканалу «Россия 24» гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров. По его словам, с заказчиком уже идут переговоры, передает «Интерфакс».

Также в этом интервью он выразил надежду на расширение сотрудничества с США в мирном космосе. «Сотрудничество по МКС было традиционно при всех администрациях. И вот сейчас по аварии "Прогресса" - это очень тесное сотрудничество... Мы вместе работаем над решением наших совместных проблем... Мы надеемся, что сотрудничество в области мирного космоса расширится», - заявил он.

Ранее «Роскосмос» допускал отсрочку пусков «Протонов-М» с «Байконура» ради тотальной проверки качества производимой продукции. Это заявление было сделано после того, как стало известно, что при огневых испытаниях в двигателях второй и третьей ступеней ракеты было выявлено использование «неликвидных компонентов». В частности оказалось, что материалы с содержанием драгметаллов были заменены менее жаростойкими аналогами, писал «Коммерсантъ». Куратор ВПК Дмитрий Рогозин после проверки на Воронежском механическом заводе, где производят эти двигатели, распорядился разобрать три «Протона-М» для замены двигателей 2-й и 3-й ступеней. «Пуски «Протона-М» будут возобновлены через 3,5 месяца», - написал он в Twitter.