Российские медиахолдинги объединяют кинозакупки – «Коммерсантъ»

«Национальная медиагруппа» (НМГ), «СТС Медиа» и ЮТВ планируют объединить закупки кино у мейджоров, таких как Warner Bros., 20th Century Fox, Paramount Pictures, пишет «Коммерсантъ». Собеседники издания на медиарынке говорят, что базой обсуждения централизации закупок стала дирекция по управлению контентом «СТС медиа» под управлением Ирины Варламовой.

Холдинг «СТС медиа» давно закупает контент напрямую у мейджоров, еще пару лет назад до половины сетки СТС составляли зарубежные фильмы, но сейчас общая доля кино на канале сократилась до 20% с учетом российской продукции. Зато увеличилась доля закупок РЕН (входит в НМГ). Российские холдинги сообща рассчитывают стать крупнейшим покупателем западного контента и получить в связи с этим выгодные предложения. Они смогут купить один крупный пакет и сублицензировать показы между своими каналами. Однако совместные закупки возможны не раньше III квартала, поскольку на этот год контент уже сформирован.

Расходы российских каналов в зависимости от их размеров на закупки зарубежного контента могут составлять от $2–3 млн до $10–20 млн в год, говорит топ-менеджер одной из мейджорских компаний.

Параллельно НМГ, «СТС медиа» и ЮТВ объединяют продажи спонсорской рекламы на своих каналах, сообщает издание со ссылкой на источник в НМГ. Спонсорство, как и интернет-рекламу, планируется продавать через сейлз-хаус «СТС медиа» – «Эверест». С февраля продажи начнутся на РЕН и «Пятом», а позже подключится и «Ю». Кроме того, холдинги намерены создать единый бэк-офис.

«СТС медиа» контролирует 75% холдинга Алишера Усманова и Ивана Таврина ЮТВ. Оставшиеся 25% находятся у кипрской Telcrest, которую, как и НМГ, контролируют структуры Юрия Ковальчука.