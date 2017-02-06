Россия и Италия потратят на имитацию полета на Луну и Марс 40 млн евро

Общий бюджет российско-итальянского проекта по наземной изоляции добровольцев в рамках подготовки к будущим полетам экипажей на Луну и Марс составит около 40 млн евро, сообщил менеджер проекта с итальянской стороны Сауро Аддитати.

Аддитати отметил, что в рамках совместной работы будут обсуждаться биомедицинские вопросы, инновационные технологии, фармакологические проблемы и вопросы здравоохранения.

Ранее сообщалось, что ряд экспериментов по наземной изоляции в рамках подготовки к будущим полетам экипажей на Луну и Марс планируется провести в Институте медико-биологических проблем РАН до 2021 г. В 2017 г. планируется эксперимент продолжительностью от 14 до 21 дня. В 2018 г. намечено два эксперимента: четырехмесячный и на 14–21 день. В 2019 г. планируется восьмимесячный, а в 2020–2021 гг. – годовые эксперименты. Сроки могут быть скорректированы, но в целом программа по наземной изоляции экипажей готова.