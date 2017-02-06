ФАС одобрила ходатайство «Мегафона» о покупке доли в Mail.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство «Мегафона» о покупке доли в холдинге Mail.ru, сообщил «Интерфаксу» представитель ведомства.

В январе акционеры «Мегафона» одобрили сделку. Компания планирует выкупить 63,8% голосующих акций (15,2% капитала) Mail.ru у USM Group Алишера Усманова и его партнеров. «Мегафон» заплатит $740 млн: $640 млн – в I квартале 2017 г., а еще $100 млн – спустя год.

И «Мегафон», и Mail.ru Group контролируются USM. Ей принадлежит 56,13% в операторе и 15,2% капитала и почти 64% голосов в Mail.ru Group.