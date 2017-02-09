Котировки Twitter упали после квартального отчета

Котировки сервиса микроблогов Twitter снизились почти на 9% до открытия торгов в четверг после выхода отчета компании за IV квартал 2016 г., сообщило агентство Bloomberg. Сегодняшнее падение котировок стирает больше половины ралли Twitter, котировки которой с начала года выросли на 14,9%.

Выручка Twitter на крупнейшем рынке США упала на 5% (год к году), тогда как продажи за рубежом выросли на 12%. Квартальная выручка ($717 млн) оказалась ниже консенсус-прогноза ($740 млн). В том числе выручка от рекламы составила $638 млн, также показав снижение. Квартальный убыток почти удвоился, достигнув $167 млн по сравнению с $90 млн год назад.

Financial Times указывает, что аудитория Twitter практически не растет последние два года, застыв на уровне чуть выше 300 млн пользователей.

Котировки Twitter упали до рекордно низкого значения
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