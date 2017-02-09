«Мегафон» закрыл сделку по покупке доли в Mail.ru Group

Оператор «Мегафон» закрыл сделку по покупке 63,8% голосующих акций Mail.ru Group (15,2% уставного капитала) у структур своего контрольного акционера - USM Holdings Алишера Усманова. Об этом говорится в сообщении компании.

«Мегафон» объявляет о завершении сделки по приобретению 11,5 млн акций класса A и 21,9 млн обыкновенных акций, составляющих примерно 15,2% уставного капитала, или 63,8% голосов, в Mail.Ru Group Limited, у компаний, аффилированных контролирующему акционеру «Мегафона» USM Holdings», - отмечается в сообщении. Общая сумма сделки составляет $740 млн, из них $640 млн «Мегафон» уже выплатил, остальные $100 млн заплатит через год.