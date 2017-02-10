Disney инвестирует 1,5 млрд евро в парижский «Диснейленд»

Компания Walt Disney увеличила долю в операторе парижского парка развлечений «Диснейленд» Euro Disney. Компания собирается потратить на модернизацию парка 1,5 млрд евро. Об этом говорится в пресс-релизе компании. Walt Disney выкупила 9% акций Euro Disney у саудовского принца Аль-Валида бен Талала. Стоимость акции составила 2 евро, что на 67% превышает котировки на момент закрытия рынка в четверг. Сделка была оплачена акциями Walt Disney. Теперь компания имеет 85,7% акций оператора «Диснейленда».

Компания собирается выкупить оставшиеся у других инвесторов бумаги по такой же цене. Если Walt Disney сможет консолидировать более 95% акций, то будет запущена процедура делистинга Euro Disney с фондовой биржи в Париже.

Walt Disney также обнародовала отчетность за I квартал 2017 финансового года. Чистая прибыль компании в отчетном периоде сократилась на 14% в годовом выражении до $2,48 млрд, выручка снизилась на 3% до $14,78 млрд.