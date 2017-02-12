Анонс «Ведомостей» на 13 февраля 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

у Samsung Galaxy S8 не будет кнопки Home;

«Роснефть» задумалась о продаже НПЗ;

в Греции снова разгорелся скандал вокруг манипуляций со статистикой.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как банкротится ювелирная сеть «Яшма золото»

и статью на полосе «Комментарии»: замирение в Сирии – какие риски в нем для России.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».