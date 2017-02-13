МТС запустила сервис электронного кошелька

«Мобильные телесистемы» (МТС) запустили сервис электронного кошелька, который объединяет средства лицевого счета абонента и его банковских карт. Использовать средства кошелька можно через приложение на смартфоне или через сайт МТС, говорится в сообщении компании. Пополнять кошелек можно с карт любых российских банков. Эмитентом электронных денежных средств выступает «МТС банк».

В электронном кошельке МТС предусмотрена функция разделения средств лицевого счета и банковских карт - таким образом, абонент сможет выбирать предпочтительный способ оплаты. В течение 2017 г. МТС планирует сделать функциональность кошелька доступной и для абонентов операторов-конкурентов. В этом случае им будет доступна оплата только со счетов банковских карт. Сервис рассчитан в первую очередь на онлайн-платежи, например за связь, интернет, парковку, услуги ЖКХ.

Летом прошлого года МТС представила мобильное приложение для бесконтактной оплаты покупок через систему NFC с ОС Android. В рамках сервиса предлагалось осуществлять операции по номеру мобильного телефона и через специальные терминалы у продавцов. Нынешний электронный кошелек является развитием этого продукта, сообщили в МТС, не уточнив, был ли популярен предыдущий сервис.

Идентификация абонентов МТС в кошельке происходит автоматически. В случае успешной идентификации им становятся доступны денежные переводы, платежи на сайтах иностранных компаний, лимиты по разовым операциям - 60 000 руб. Для клиентов «МТС банка» лимиты по разовым операциям в электронном кошельке МТС увеличиваются до 200 000 руб.