Акции Apple торгуются выше рекордного закрытия

Акции Apple начали торги понедельника на отметке $133,08, чуть выше рекордного уровня закрытия в феврале 2015 г. ($133). Затем в первые часы торгов котировки поднялись на 1,2% до $133,71, сообщает The Wall Street Journal. Правда, пока они находятся ниже своего внутридневного максимума $134,54.

В прошлом году акции Apple заметно снизились, и ее ближайший преследователь Alphabet (материнская компания Google) ненадолго даже стал крупнейшей компанией мира по рыночной капитализации. Прибыль и выручка Apple падали в течение трех кварталов подряд. Однако снижением котировок воспользовались институциональные инвесторы, а также Уоррен Баффетт, купивший долю в Apple. С тех пор новая модель iPhone, улучшение ситуации с продажами в Китае, рост продаж приложений и числа подписчиков музыкального потокового сервиса способствовали подъему акций, говорят аналитики. Сейчас инвесторы ожидают, что следующая модель смартфона, которая будет представлена позднее в этом году, поможет компании вернуться к устойчивому росту бизнеса.

Сейчас капитализация Apple превышает $694 млрд, что примерно на $130 млрд больше капитализации Alphabet.