Playboy возвращает на обложку снимки обнаженных женщин

На обложках журнала Playboy после перерыва сроком в год снова будут публиковаться фотографии полностью обнаженных женщин. Отказаться от таких обложек было ошибкой, написал в Twitter новый креативный директор издания Купер Хефнер, сын издателя Playboy Хью Хефнера. При этом он признает, что подход журнала к подаче обнаженной натуры устарел, однако издание решило снова напомнить, чем оно является, и вернуть себе свое лицо и идентичность. Проблемы с наготой никогда не было, потому что она вообще не является проблемой, отметил Хефнер-младший. Последние сообщения в микроблоге он приводил с хэштегом #NakedIsNormal – «нагота нормальна».

В июле 2016 г. Купер Хефнер уже говорил L.A. Weekly, что отказаться от такого формата обложек было неправильным решением.

В соцсетях кто-то одобрил это решение, кто-то назвал это реакцией на плохие продажи и выразил сожаление, что «бесплатная порнография до сих пор легкодоступна», сообщает ВВС.

Первый выпуск Playboy без голой женщины на обложке вышел в марте 2016 г., вскоре после запуска мобильного приложения Playboy Now, которое не страшно запустить в офисе. Фото обнаженной натуры будет на обложке выпуска за март – апрель 2017 г., отмечает USA Today.

Также в журнал вернется раздел Party Jokes и колонка о политике и о культуре The Playboy Philosophy, которую ранее вел Хью Хефнер, а теперь будет вести его сын; последняя такая статья вышла почти 40 лет назад.