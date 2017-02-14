Приведение структуры «Эха Москвы» в соответствие с законодательством о СМИ займет еще неделю

Радиостанции «Эхо Москвы» потребуется еще неделя на приведение структуры компании в соответствие с законодательством о СМИ, сообщил «Интерфаксу» главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов во вторник.

«Позавчера состоялась встреча акционеров радиостанции, представляющих американскую компанию, с юристами. В результате юристы сообщили, что нам потребуется неделя для приведения структуры в соответствие с требованиями Роскомнадзора», - сказал он.

Венедиктов отметил, что в настоящий момент организуется встреча юристов, представляющих интересы американской компании, с Роскомнадзором. «В ближайшие дни такая встреча состоится, на ней будут уточнены требования Роскомнадзора. Соответственно, решение проблемы будет найдено в самое ближайшее время», - заявил он.

Венедиктов отметил, что руководство радиостанции находится в постоянном контакте с представителями Роскомнадзора. При этом, уточнил главный редактор, от регулятора «нет никакой агрессии и давления».

«Мы выполним требования Роскомнадзора, хотя не согласны с толкованием закона», - добавил он.

10 февраля стало известно, что Роскомнадзор направил информационное письмо в «Эхо Москвы» с просьбой до 15 февраля привести в соответствие с законодательством структуру компании. Как сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, Роскомнадзор попросил радиостанцию решить проблему с учредительными документами и подчеркнул, что ситуация носит «технический характер».