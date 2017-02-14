Елизавета II открыла новый британский центр кибербезопасности

В Лондоне 14 февраля открылся Британский национальный центр кибербезопасности, который станет средоточием усилий королевства по борьбе с хакерскими атаками, «особенно из России», сообщает AFP. Церемонию провела королева Елизавета II. В мероприятии также принял участие ее супруг, герцог Эдинбургский и некоторые министры правительства, в том числе министр финансов Филлип Хэммонд.

Хэммонд напомнил, что хакерских атак становится все больше, они становятся все сложнее и все более разрушительными. Это следует из отрывков его речи, которые его пресс-служба распространила заранее. За первые три месяца своего существования мощности центра уже были задействованы для отражения 188 атак, сказал также министр.

Открытие центра - это только часть правительственной программы по борьбе с киберугрозами, общая стоимость которой оценивается в 1,9 млрд фунтов ($2,38 млрд). Программа, представленная правительством в ноябре 2016 г., рассчитана на пять лет.

До сих пор за защиту королевства от киберпреступников отвечал Центр правительственной связи (GCHQ), но представители бизнеса и ряда правозащитных организаций обвиняли его в чрезмерной секретности, напоминает ВВС. Новый центр будет входить в состав GCHQ, но в нем 100 рабочих мест выделяется для представителей частного бизнеса, которые будут совмещать работу в двух местах. Ожидается, что оплачивать их работу будет бизнес. Также новый центр будет защищать не только государственные структуры, но и бизнес. Также организация сменила адрес и теперь будет располагаться в центре Лондона, в районе Виктория, передает Reuters.

Предполагается, что Британский национальный центр кибербезопасности обеспечит более полноценную защиту страны от хакеров и займется координированием усилий различных структур при отражении кибератак. «Мы хотим, чтобы Великобритания стала самой трудной мишенью», - сказал ВВС руководитель нового центра Киран Мартин.

ВВС также напомнила, что GCHQ часто обнаруживает подвергающиеся нападениям компьютерные системы, внимательно изучая интернет-активность противников, и именно таким образом этот центр выявил проникновение хакеров в серверы американской демократической партии, о чем позднее было донесено руководству США.

Сейчас центр расследует крупнейшую в Британии кражу, совершенную хакерами, - хищение 2,5 млн фунтов у Tesco Bank.