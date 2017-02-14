ФАС перенесла дело в отношении Apple по ценообразованию на iPhone на 14 марта

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) перенесла рассмотрение дела в отношении компаний группы Apple по подозрению в координации цен на iPhone на середину марта, сообщил «Интерфаксу» представитель ФАС.

«В ходе рассмотрения дела в отношении ООО "Эппл ус", Apple Holding B.V., Apple Sales Ireland, Apple Operations International, Apple Inc. участникам огласили заключение об обстоятельствах дела», - сказал представитель ФАС, отметив, что новая дата рассмотрения дела будет назначена позже.

Позднее ведомство сообщило, что заседание назначено на 14 марта.

Ранее антимонопольное ведомство перенесло дело на 14 февраля в связи с необходимостью дополнительного сбора документов.

В августе 2016 г. служба завела дело на пять юрлиц, в том числе на «дочку» Apple - «Эппл рус», за координацию ценообразования на iPhone 6s. Apple обвинения отвергала: «Те, кто занимаются перепродажей, устанавливают собственные цены на продукцию Apple, продаваемую в России и по всему миру», – цитировал ТАСС представителя корпорации.

Руководитель ФАС Игорь Артемьев сообщал, что в ходе разбирательства по вопросу возможной координации цен на iPhone 6 и 6 Plus в российской рознице позиции ФАС и Apple сблизились.

Речь не идет о классическом мировом соглашении, уточнил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев. По его словам, Apple активно содействует ФАС в расследовании - в частности, предоставила информацию о своей внутренней системе предотвращения антимонопольных нарушений.

Apple сама ведет проверку происшедшего, компания и ФАС сверяют результаты, утверждает он. Такая позиция в корне отличается, например, от позиции Lenovo, сотрудники которой препятствовали проведению проверки ФАС, утверждает Тенишев. Позиция, занятая Apple, может быть учтена комиссией ФАС, говорит он.

Если компании Apple будут признаны виновными, им может грозить штраф в соответствии со ст. 14.32 КоАП за координацию экономической деятельности - от 1 до 5 млн руб.