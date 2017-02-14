ФАС России отложила рассмотрение дела в отношении Microsoft

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила рассмотрение дела против Microsoft по жалобе «Лаборатории Касперского», сообщило ведомство.

«О дате следующего заседания будет сообщено позднее», - говорится в сообщении ФАС.

ФАС возбудила в ноябре дело против Microsoft по обращению «Лаборатории Касперского». Ведомство должно выяснить, не злоупотребляла ли американская корпорация доминирующим положением.

Первое заседание по делу состоялось 20 декабря. Было принято решение отложить его рассмотрение на 14 февраля в связи с необходимостью получения дополнительных доказательств.

«Лаборатория Касперского» указала, что Microsoft существенно — с двух месяцев до шести календарных дней — сократила время для адаптации антивирусного ПО сторонних разработчиков к операционной системе ОС Windows 10. Такие действия ведут к необоснованным преимуществам для Microsoft на рынке ПО, заявлял замглавы ФАС Анатолий Голомолзин. «Лаборатория Касперского» также намерена подать аналогичную жалобу в Еврокомиссию.

Руководитель ФАС Игорь Артемьев ранее говорил, что ведомству может потребоваться шесть месяцев на заключение по делу американской корпорации. По его словам, длительность будет зависеть от того, насколько много материалов представит заявитель — «Лаборатория Касперского». Глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский говорил «РИА Новости», что процесс по делу, по его мнению, может затянуться на годы.