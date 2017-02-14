Владелец бренда Nokia в конце февраля представит обновленную версию модели 3310

Финская компания HMD Global Oyj, выкупившая права на бренд Nokia сроком на десять лет, планирует представить обновленную версию легендарного телефона Nokia 3310 на выставке Mobile World Congress, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, сообщает сайт VentureBeats со ссылкой на информированные источники.

Ожидается, что стоимость телефона составит $59. Кроме того, HMD Global представит смартфоны Nokia 3 и Nokia 5 стоимостью $149 и $199 соответственно. Продажи оригинальной Nokia 3310 начались в 2001 г., всего в мире было продано 126 млн телефонов этой модели. Пользователи отмечают прочный корпус этого телефона и долгое время работы аккумулятора.

Стартап HMD Global возглавляют бывшие руководители Nokia: ее гендиректором является бывший топ-менеджер Nokia Арто Нуммела, который теперь работает в Microsoft, президентом - Флориан Зайхе, также в прошлом высокопоставленный сотрудник Nokia.