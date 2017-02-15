Американская NBC получила 25% в Euronews

NBC Universal, американский медиаконгломерат, которым владеет Comcast, купил долю в европейском вещателе Euronews, свидетельствует служебная записка, оказавшаяся в распоряжении Reuters во вторник. Записка не содержит подробностей о размере инвестиции, однако в ноябре Reuters со ссылкой на источники сообщало, что доля NBC в Euronews может достигать 30%.

По данным Bloomberg, NBC приобрела 25% Euronews за $30 млн. Доля в Euronews позволит NBC расширить аудиторию на 277 млн домохозяйств, говорящих на 13 языках, в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.

Телеканал Euronews был создан после войны в Персидском заливе как «европейский CNN». Им владел консорциум европейских госканалов, а затем 53%-ную долю вещателя приобрел египетский миллиардер Нагиб Савирис.

Первым президентом нового международного подразделения NBC News International станет Дебора Тернесс, которая была президентом NBC с 2013 г. Должность президента NBC займет Ноа Оппенхайм, который до этого отвечал за выпуск утреннего шоу Today.