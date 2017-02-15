Совфед утвердил штрафы для провайдеров за отказ блокировать сайты

Совет Федерации одобрил законопроект о введении штрафов до 100 000 руб. для интернет-провайдеров за неисполнение обязанностей по блокировке или возобновлению работы сайтов, доступ к которым был ограничен по решению Роскомнадзора. Как сообщает ТАСС, это поправки в КоАП. Штраф для должностных лиц составит от 3000 до 5000 руб., для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 10 000 до 30 000 руб., для юридических лиц - от 50 000 до 100 000 руб.

Без этой поправки сложилась судебная практика, по которой операторов связи привлекали к ответственности за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), говорилось в пояснительной записке к документу. Эта статья предполагает предупреждение и штраф от 30 000 до 40 000 руб. По мнению авторов законопроекта, такой штраф слишком мал, чтобы помешать операторам связи продолжать нарушать закон.

Минкомсвязи назвало размер штрафа за отказ блокировать сайты
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