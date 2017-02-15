Совфед утвердил штрафы для провайдеров за отказ блокировать сайты

Совет Федерации одобрил законопроект о введении штрафов до 100 000 руб. для интернет-провайдеров за неисполнение обязанностей по блокировке или возобновлению работы сайтов, доступ к которым был ограничен по решению Роскомнадзора. Как сообщает ТАСС, это поправки в КоАП. Штраф для должностных лиц составит от 3000 до 5000 руб., для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 10 000 до 30 000 руб., для юридических лиц - от 50 000 до 100 000 руб.

Без этой поправки сложилась судебная практика, по которой операторов связи привлекали к ответственности за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), говорилось в пояснительной записке к документу. Эта статья предполагает предупреждение и штраф от 30 000 до 40 000 руб. По мнению авторов законопроекта, такой штраф слишком мал, чтобы помешать операторам связи продолжать нарушать закон.