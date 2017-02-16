Правительство изучит законопроект о «зеркальных сайтах»

В четверг правительство рассмотрит законопроект, который предполагает внедрение в законодательство понятия «зеркального сайта» – производного сайта в интернете. Это сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу кабмина. Определение «зеркальных сайтов» поможет прописать порядок ограничения доступа к таким сайтам на основании обращений правообладателей в суды, считают в правительстве.

Сам законопроект направлен на пресечение нелегального распространения аудиовизуальных произведений в интернете. Он также предлагает обязать операторов поисковых систем удалять из поисковой выдачи сведения об указателях страниц сайтов, на которых неоднократно размещалась информация с нарушением авторских и смежных прав. Данные требования будут действовать и в отношении «зеркальных сайтов».

Существующая практика блокировки имеет ряд недостатков, таких как невозможность применения оперативных мер реагирования в отношении автоматически создаваемых «зеркал» сайтов, а также индексация поисковыми системами сайтов, доступ к которым ограничен на постоянной основе, отмечали ранее в правительстве.