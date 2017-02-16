Комментаторов футбольных трансляций на «Матч ТВ» будет назначать Карпин

Бывший футболист, бывший тренер московского «Спартака» Валерий Карпин назначен главным редактором Дирекции футбольных трансляций на телеканале «Матч ТВ». Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу канала. До того такой должности в структуре телеканала не было. Карпин приступил к обязанностям с 16 февраля.

На «Матч ТВ» решили усилить данный участок работы, а Карпин очень эффективно проявил себя во время работы в эфире телеканала, объяснил заместитель гендиректора «Матч ТВ» Борислав Володин. Он добавил, что Карпин продолжит работать в эфире в качестве эксперта - аналитика футбольных трансляций Российской футбольной премьер-лиги и ведущих европейских и мировых чемпионатов», - отметил Володин.

В новой должности Карпин будет назначать комментаторов на матчи, контролировать их работу во время трансляций, работать с редакторами и участвовать в качестве эксперта в студийных обвязках главных матчей РФПЛ.

Новый редактор выразил уверенность, что сохранит «все лучшее, что команда "Матч ТВ" наработала в сфере футбольных телетрансляций», и сможет «привнести новые стандарты работы с футбольной аналитикой, чтобы зритель оставался всегда с нами и интерес к спортивному телесмотрению только усиливался». Коллег он обещал научить всему самому интересному и важному, что знает о футболе, раскрыть профессиональные секреты мастерства и «высоко держать планку лидера спортивных трансляций, которым является "Матч ТВ"».

Карпин в составе «Спартака» трижды выигрывал чемпионат России, напоминает «Интерфакс». Затем он играл за испанские Valencia, Real Sociedad и Celta. В 2005 г. он завершил карьеру игрока. Три года спустя он стал гендиректором «Спартака», а затем стал совмещать эту деятельность с работой главным тренером. Позже он тренировал Mallorca и армавирское «Торпедо».