ФАС оштрафовала МТС за использование фирменного стиля «Мегафона»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала оператора сотовой связи МТС на 250 000 руб. за использование фирменного стиля «Мегафона». Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

В июле прошлого года комиссия ФАС пришла к выводу, что оператор МТС нарушил закон о защите конкуренции в отношении продажи SIM-карт в коробках, вид которых напоминал упаковку абонентских контрактов «Мегафона».

В ведомстве отметили, что соответствующее предписание МТС не выдавалось, так как оператор представил на комиссию материалы о том, что нарушение было устранено.

«Мегафон» подал жалобу в ФАС на МТС в январе 2016 г.