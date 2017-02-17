ФАС обнаружила признаки картельного сговора между Lenovo и НР

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завершила проверку Lenovo и HP и обнаружила признаки картельного сговора. С таким заявлением выступил начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

«По Lenovo и HP мы буквально вчера закончили проверки, мы установили в действиях компаний признаки незаконной экономической координации, ну и, соответственно, сейчас будем решать дальше в соответствии с законом и регламентом вопрос либо о возбуждении дела о незаконной координации, либо о привлечении в качестве ответчиков уже по существующим делам, которые у нас возбуждены», - пояснил он.