Сервис Android Pay появится в России весной 2017 года – РБК

Сервис для оплаты покупок при помощи смартфона Android Pay, который принадлежит Google, появится в России в апреле-мае текущего года. Об этом пишет в пятницу, 17 февраля, РБК со ссылкой на источники в банковских кругах.

В частности, запуском сервиса в России занимаются Сбербанк и Альфа-банк, говорят собеседники агентства.

Представитель Google не стал комментировать сроки запуска Android Pay в России.

Android Pay - это бесконтактная платежная система, основанная на базе платежного сервиса Google Wallet. Сейчас она работает в США, Великобритании, Сингапуре, Австралии, Китае (в Гонконге), Польше, Новой Зеландии, Ирландии и Японии.