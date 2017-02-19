SpaceX запустила к МКС ракету Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon

Компания SpaceX успешно провела запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon. Об этом сообщается на странице NASA в Twitter. Ракета стартовала к Международной космической станции с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Старт был дан в 17.39 мск. Через несколько минут произошло штатное отделение первой ступени ракеты, она успешно вернулась на землю и совершила посадку.

Ранее сообщалось, что компания SpaceX отложила запуск корабля Red Dragon на Марс до 2020 г. Ранее полет был запланирован на 2018 г. Космическая корпорация объяснила отсрочку тем, что ей требуется больше ресурсов.