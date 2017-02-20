Роскомнадзор затребовал от Google и «Яндекса» данные посещаемости новостных агрегаторов

Роскомнадзор направил в Google, Яндекс, «Рамблер» и Мэйл.ру запросы на предоставление сведений о суточной посещаемости их новостных агрегаторов.

«Роскомнадзор напоминает владельцам новостных агрегаторов о необходимости до 21 февраля включительно предоставить сведения об их суточной посещаемости. Соответствующие уведомления были направлены службой в адрес администраций следующих информационных ресурсов: news.yandex.ru, news.google.com, news.mail.ru, news.rumbler.ru, smi2.ru, msn.com», - говорится в сообщении Роскомнадзора.

После анализа и проверки сведений о посещаемости, превышающей 1 млн пользователей в сутки, компаниям придется предоставить в Роскомнадзор сведения о владельце новостного агрегатора. «В результате будут приняты решения о включении того или иного информационного ресурса в реестр новостных агрегаторов. Его владельцу будет направлено уведомление об этом, в нем также будут указаны требования законодательства, предъявленные к новостных агрегаторам», - уточняется в сообщении.

Поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и в КоАП вступили в силу с 1 января 2017 г.

Законом введено определение владельца новостного агрегатора, установлены его обязанности, установлена административная ответственность в случае нарушения законодательства. Согласно поправкам, Роскомнадзор формирует и ведет реестр новостных агрегаторов, а также составляет протоколы об административных правонарушениях. «Подготовка к реализации данного закона проводилась Роскомнадзором в тесном взаимодействии с интернет-отраслью. По решению надзорного ведомства до конца марта этого года действует адаптационный период, в течение которого меры ответственности к новостным агрегаторам не применяются», - говорится в сообщении.