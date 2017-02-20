Россия получила крупный контракт на танки Т-90МС для Ближнего Востока

Россия поставит в одну из стран Ближнего Востока крупную партию танков Т-90МС, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. «В декабре был подписан крупный контракт с одной из стран с Ближнего Востока», - сказал Мантуров, уточнив, что не может назвать заказчика. «В ближайшее время будет подписан еще один контракт», - сообщил министр.

Мантуров возглавляет российскую делегацию на выставке вооружения «Айдекс 2017» в Абу-Даби. По его словам, в последние два года российские танки испытывались в ряде ближневосточных стран.

Модернизированный танк Т-90МС - последняя разработка в семействе танков Т-72 производства «Уралвагонзавода» (УВЗ). По сравнению с базовым Т-90 улучшены все основные характеристики, особенно комплекс вооружения, бронезащита и подвижность.

Масса танка с боекомплектом, - 48 т, экипаж - три человека. Комплекс вооружения включает 125-мм гладкоствольную пушку 2А46М-5. Основной прицел наводчика - многоканальный с визирным и тепловизионным каналами, лазерным дальномером, встроенным лазерным каналом управления. Силовая установка - дизель В-92С2Ф мощностью 1130 л. с. Крупнейший импортер танков Т-90 - Индия, где организована лицензионная сборка. Также машины эксплуатируют Алжир и Азербайджан.

В минувшие выходные спецпредставитель УВЗ по военно-техническому сотрудничеству Алексей Маслов сообщил телеканалу «Звезда», что УВЗ готов расширить серийное производство Т-90МС. «Мы готовы к осуществлению экспортных поставок. Таким образом, подготовлено серийное производство в интересах как Министерства обороны, так и инозаказчиков», - заявил Маслов.