Медведев внес в Госдуму законопроект о блокировке «зеркал» пиратских сайтов

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился внести в Госдуму поправки, направленные на пресечение нелегального распространения и использования аудиовизуальных произведений в интернете.

«В связи с этим законопроектом предлагается ввести в российское законодательство термин «производный сайт в сети интернет» («зеркало»), определить порядок внесудебного ограничения доступа к таким сайтам», – отмечается в поправках.

В соответствии с законопроектом вводится обязанность для операторов поисковых систем удалять из поисковой выдачи сведения об указателях страниц сайтов, «на которых неоднократно и неправомерно размещалась информация, содержащая объекты авторских и (или) смежных прав, или информация, необходимая для их получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым ограничен на постоянной основе на основании судебных решений».