ФАС проверяет LG и Philips на предмет ценового сговора

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит проверки в российских офисах компаний LG и Philips из-за жалоб на ценовые сговоры при продаже техники. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

Как отмечает ФАС, компания Philips препятствует проведению проверки.

В декабре прошлого года ФАС по жалобе физического лица на возможную координацию розничных цен на флагманские смартфоны запросила у Sony, LG, Alcatel и Asus данные о ценах (Sony Xperia XZ и Asus ZenFone 3, LG G5 SE и Alcatel Idol 4s). Ценообразование на смартфоны уже привлекало внимание службы: с ноября ФАС изучает цены на флагманские аппараты Samsung, а в августе 2016 г. служба завела дело на пять юрлиц, в том числе на «дочку» Apple, «Эппл рус», за координацию ценообразования на iPhone 6s.