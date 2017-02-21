Американские акционеры «Эха Москвы» втрое сократят владение в капитале радиостанции – СМИ

Американские совладельцы «Эха Москвы», компания EM Holdings, в три раза сократят владение в акционерном капитале радиостанции для удовлетворения требований законодательства России, передает RNS со ссылкой на заявление главного редактора и акционера радиостанции Алексея Венедиктова. По его словам, миноритарии «Эха Москвы» уже разработали программу реструктуризации структуры собственности и направили ее в Роскомнадзор.

Американские совладельцы считают требования российского законодательства частичной экспроприацией их собственности, отметил Венедиктов.

Ранее главред радиостанции заявлял, что «Эху Москвы» потребуется еще неделя на приведение структуры компании в соответствие с законодательством о СМИ. 10 февраля стало известно, что Роскомнадзор направил руководству радиостанции письмо с требованием до 15 февраля привести в соответствие с законодательством структуру компании. По словам пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского, ситуация носит «технический характер».