Никитин: цифровая экономика в России уже есть

Цифровая экономика в России уже существует, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин на сессии «Вызовы цифровой экономики: роль социокультурной среды и инфраструктуры для развития бизнеса» на российском инвестфоруме в Сочи. «Никакой дискуссии – придет или не придет цифровая экономика – быть не может. Она уже есть. Она формирует наше будущее», – заявил Никитин.

Однако, по его словам, элементы цифровой экономики сами по себе не смогут обеспечить «сопоставимое качество жизни для людей на отдаленных территориях с теми, кто живет в доступных местах». «У нас в Новгородской области есть опыт – в отдаленных регионах провели широкополосный доступ (к интернету), появились блогеры, а социальных услуг предоставить не смогли. Получили негатив на местах. Это значит, мы опаздывали с устранением цифрового неравенства», – заметил Никитин.

«Нам нужны стандарты, нужно создавать 2–3-летние планы, – сказал врио губернатора. – Нам надо объединиться с коллегами из федеральной власти. Может, планы пересматривать надо будет раз в 2–3 месяца, но они нужны».

Участники дискуссии увидели основной вызов цифровой экономики в «колоссальном высвобождении кадров». Александр Шульгин из Itech считает, что нужна «геймификация» всей экономики, вовлечение людей в различные процессы. «Надо людей занимать. Иначе они могут занять вас булыжником», – отметил он.