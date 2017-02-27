Минсвязи: Ограничения в информационной сфере должны быть только в интересах прав граждан

Ограничения в информационной сфере должны быть основаны на законе и только в интересах прав граждан, заявил замминистра связи Алексей Соколов на Российском инвестфоруме в Сочи.

Он добавил, что в России самый совершенный закон о персональных данных.

По словам Соколова, возникают новые сущности, например Big data и персонифицированные Big data (в здравоохранении, например). Для таких Big data нужны ограничения и защита, считает Соколов. Но существующие нормы никто не планирует ужесточать или корректировать, уточнил он.

Замруководителя Роскомнадзора Александр Панко в свою очередь заявил, что закон о защите персональных данных гармонизирован с европейским законодательством. «Это рамочный закон. Но у нас появилась новая сущность – большие пользовательские данные. По графику передвижений, по запросам, покупкам в интернете человека можно персонифицировать вплоть до личности. Будет решаться задача – регулирование этого аспекта к вопросу о безопасности», – заявил он.

«У нас есть требование о хранении персональных данных в России. Было много дискуссий – результат интересный», – рассказал Панко. По его словам, прошло 2000 проверок в компаниях, которые собираются хранить в России персональные данные, за время действия закона отмечено нарушений – 1%. Кто конкретно нарушил законодательство, он не уточнил.