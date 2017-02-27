Правительство рассматривает варианты поддержки сотовых операторов из-за «закона Яровой»

Правительство России рассматривает варианты поддержки сотовых операторов, чтобы не допустить роста тарифов из-за антитеррористического пакета законов (так называемого «пакета Яровой»). Об этом в интервью телеканалу РБК в рамках инвестиционного форума в Сочи сообщил вице-премьер России Аркадий Дворкович.

«Если же речь пойдет только пока что о текстовых сообщениях голосовой информации, это все-таки десятки миллиардов рублей, а не сотни. За определенное время можно найти источники для таких инвестиций. Тем не менее мы рассматриваем предложения и по поддержке компаний, предоставления им отдельных преференций, возможно налоговых, тоже обсуждаем, чтобы эти инвестиции не привели к существенному росту тарифов за мобильную связь», - сказал чиновник.

По его словам, вариант хранения полного объема данных «в краткосрочной перспективе не рассматривается». По оценке Дворковича, затраты на хранение полного объема информации, включая трафик данных, могут составить «как минимум сотни миллиардов рублей, а может быть, триллионы, как некоторые эксперты называли».

«Все понимают, что это чрезвычайно дорогое дело, хотя в определенных масштабах могло бы минимизировать риски, связанные с безопасностью. Мы считаем, что сегодня необходимо инвестировать больше в технологии обработки данных, и уже когда достигнем определенного уровня технологии обработки данных, можно будет принять решение, в каком объеме эти данные нужно хранить, чтобы оперативно обрабатывать имеющийся массив», - отметил он.