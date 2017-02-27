В России может быть создан единый фонд развития цифровой экономики

В России может быть создан единый фонд развития цифровой экономики. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Mobile World Congress 2017 руководитель Минкомсвязи Николай Никифоров.

«В рамках подготовки программы цифровой экономики мы понимаем, что нам действительно нужно совершить рывок. У нас есть в отрасли целый ряд специальных сборов: 1,2% от выручки операторов, плата за частоты, плата за право получения частот на аукционах, иные виды платежей, возможно, бюджетные трансферты. Мы считаем, что это надо в целом пересмотреть. Вполне возможно, что все эти источники финансирования надо объединить и направить в единый фонд», - сказал министр.

Он подчеркнул, что этот фонд должен быть обособленным. Никифоров предположил, что этот фонд может называться «фондом развития цифровой экономики».