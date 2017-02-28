Суд поддержал Роскомнадзор в споре с томской медиакомпанией ТВ-2

Кассационный суд Московского округа направил дело томской телекомпании ТВ-2 и Роскомнадзора на рассмотрение в суд первой инстанции в московский арбитражный суд, а также отменил решения суда первой инстанции и решение Девятого апелляционного суда, передал корреспондент «Ведомостей» из зала суда.

Конфликт томской медиагруппы с чиновниками начался больше двух лет назад. Чиновники лишили ТВ-2 сначала лицензии на телевещание, затем – на радиовещание. В 2014 г. компания осталась без ТВ-лицензии из-за спора с РТРС (обеспечивает вещание каналов на территории России). Тогда канал обвинил РТРС в затягивании ремонта передатчика, из-за чего на несколько месяцев остался без эфира, затем РТРС и вовсе разорвала договор с каналом. Роскомнадзор счел, что прекращение вещания даже не по вине канала – нарушение эфирной лицензии, и отозвал ее. В апреле 2015 г. телекомпания попыталась заново получить лицензию на вещание в кабельных сетях, но Роскомнадзор ей отказал. А уже весной 2016 г. Роскомнадзор отказался продлить лицензию ТВ-2 на радиовещание.

Роскомнадзор отказал компании в выдаче лицензии на радиовещание ТВ-2 и объяснил это тем, что ТВ-2 не представила доказательства отсутствия второго гражданства у своего учредителя Виктора Мучниика. Закон «О СМИ» запрещает лицам с двойным гражданством владеть более чем 20% учредителя СМИ. Представители Роскомнадзора так и не смогли уточнить, какие именно документы должны представлять учредители, для того чтобы доказать отсутствие второго гражданства. Прямо в законе «О СМИ» это не указано. Суд первой инстанции счел доводы Роскомнадзора необоснованными и постановил продлить лицензию томской радиостанции. Во время рассмотрения дела в апелляционной инстанции представитель Роскомнадзора сказал, что у службы нет четких доказательств наличия второго гражданства у Мучника. Апелляционный суд встал на сторону ТВ-2 и постановил устранить нарушения закона и вернуть лицензию ТВ-2.

Но Роскомнадзор так и не продлил лицензию на радиовещание томской медиагруппе. Служба сослалась на то, что ТВ-2 за время отсутствия лицензии лишилась сетевого партнера, без которого не сможет вещать на той частоте, на которую у нее была лицензия, а наличие такого партнера было прописано в лицензии.